Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yukatel Denizlispor'u yenerek deplasmanda galip gelememe sıkıntısını aştıklarını belirtti.

Ligde iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Çalımbay, "Bulunduğumuz konum şu an itibarıyla iyi, mutluyuz. Bana göre ligin başı sayılır. Baktığımız zaman büyük takımların başka sıkıntıları da var. Hem Avrupa kupalarında hem de ligde oynuyorlar. O yüzden tam lig havasına girilemedi." diye konuştu.

Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin bu süreçte kazanacağı puanların çok önemli olduğuna işaret ederek, "Hem içeride hem dışarı da kazanılan puan ya da puanlar çok önemli. Biz de bunun kıymetini biliyoruz. Mutluyuz ama önemli olan bir istikrar yakalayıp bunu çok iyi şekle getirmek. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Galip gelmek için ne gerekiyorsa sahada yapacağız"

Deneyimli teknik adam, Sivasspor'un ligin 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmayı da değerlendirerek, "Bu maçı da iyi şekilde bitirmek istiyoruz, kolay bir maç olmayacak. Konyaspor çok dirençli bir takım, maç zor geçecektir. Rakip takımın yüzde 80'ini tanıyorum. Takımıma da bunu anlattım, bu maçın kolay olmayacağını, çok zor geçeceğini söyledim. Bizi zor bir maç bekliyor ama sabredeceğiz, 90 dakika neyimiz var neyimiz yok vereceğiz, akıllı şekilde hareket edeceğiz. Galip gelmek için ne gerekiyorsa sahada yapacağız." yorumunu yaptı.

Rıza Çalımbay, taraftarlardan karşılaşmaya ilgi göstermelerini istedi.

Kaynak: AA