Türkiye'de oynayan futbolcular da 'evde kal' çağrılarına uyuyor.

Bu isimlerden biri de Yukatel Denizlispor'un orta sahası Ogenyi Onazi. Nijeryalı futbolcu, salgın nedeniyle evde kaldığı günlerde zamanını tavla oynayarak geçiriyor.

Yukatel Denizlisporlu Ogenyi Onazi, evde kaldığı zamanları kendi kendine tavla oynayarak geçiriyor.



Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gülümseten Nijeryalı futbolcu, takipçilerine de #EvdeKal çağrısı yaptı.https://t.co/bQ5AiEFH7s pic.twitter.com/XmiiE8H0Vd — TRT Spor (@trtspor) March 26, 2020

Sosyal medyadan tek başına tavla oynadığı görüntüleri paylaşan Onazi, taraftarları gülümsetti.

Ogenyi Onazi, paylaşımına "Zorunlu olmadıkça evde kal çünkü; evde hayat var. Koronavirüs bittikten sonra normal hayata beraber başlayacağız" notunu da ekledi.