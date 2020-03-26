Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyasında da hayat durdu.

2020 Avrupa Şampiyonası, Copa Amerika gibi dev organizasyonlar ertelenirken ulusal liglerde askıya alındı.

Tüm bu gelişmeler ışığında futbolcu sözleşmeleri ve kulüplerin mali kayıplarıyla ilgili soru işaretleri oluştu.

Gazeteciler, konuyla düzenleme hazırlığı yapan FIFA'nın belgelerine ulaştı. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, henüz üzerinde çalışmalar yürütülen belgelerde önemli başlıklar yer alıyor.

Ertelenen ulusal liglerde sezon tamamlanana kadar futbolcu kontratlarının devam etmesi ele alınıyor.

Yeni sezonun başlangıç tarihine bağlı olarak hem yaz hem de ara transfer dönemleri yeniden düzenlenebilecek.

FIFA, futbolcu transfer konusunu da gündemine aldı. Transfer süreçlerinde, taraflar aksi bir anlaşma olmadığı sürece, oyuncunun eski kulübüne öncelik verilmesi planlanıyor.

Buradaki amaç, kulübün oturmuş kadrosuyla ligi tamamlamasını desteklemek. Kulüpler arasındaki transfer ödemelerinin yeni sezon başına kadar ertelenmesi de gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor.

Kulüplerin, çalışanlarına yönelik yükümlülükleri de görüşmeler sırasında masaya yatırıldı.

Kulüp çalışanlarının, liglerin oynanmadığı dönemde ücretlerinde indirime gitmesi konusunda teşvik edilmesi de, belgelere yansıyan notlardan biri oldu.