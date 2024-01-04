Yeni yıldızlar keşfetmek için il il gezip masa tenisi ekipmanları dağıtıyor

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Hitit Bilgisayar Hizmetleri şirketi iş birliğinde 2018 yılında başlatılan "Uçan Raketler Projesi" devam ediyor.

Spor alanında sürdürülebilir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkan çalışmayla, çocukların masa tenisiyle buluşturulması, olimpiyatlar, dünya ve Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek yeni yıldızların keşfedilmesi amaçlanıyor.

Çorum, Isparta, Trabzon, Şanlıurfa, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya ve Kırşehir'de 160 binden fazla çocuğa ulaşan proje kapsamında, son 6 yılda 411 okula ekipman dağıtıldı, 430 öğretmene antrenörlük eğitimi fırsatı sunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Oktay Çimen: Başarılı sporcular çıksın istiyoruz

Kırşehir'de Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, bu branşın yaygınlaşması için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Gençleri spor salonlarına daha fazla çekebilmek için sosyal sorumluluk projeleri hazırladıklarını anlatan Çimen, "Uçan Raketler" adını verdikleri projeyle il il dolaşarak, masa tenisi ekipmanları dağıttıklarını belirtti.

Özellikle köy ile ilçe okullarına masa tenisi ekipmanları dağıttıklarını dile getiren Çimen, onlara dokunmak ve oradaki çocukları sporla buluşturmak istediklerini ifade etti.

Çimen, Kırşehir'den önce deprem bölgesinde de gençlerle buluştuklarını anlattı.

"Depremzede çocuklarımıza ulaştık, onlara tenis masaları ve bütün materyalleri dağıttık. Bu çalışma devam ediyor. Köylere kadar iniyoruz. Köy okullarındaki öğretmenlere ücretsiz antrenörlük kursu veriyoruz. Masalar oralarda amacına uygun kullanılsın istiyoruz. Oradan başarılı sporcular çıksın istiyoruz. O yüzden onların öğretmenlerini de eğitiyoruz. Onlara ücretsiz antrenör lisansı da kazandırıyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Türkiye şampiyonası düzenlenecek

Çimen, projenin Türk sporu için çok önemli olduğunu vurguladı.

"Projenin çok başarılı olacağına inanıyoruz. Masaları dağıttığımız okullardaki birincileri Türkiye'de bir ilde toplayıp, onlarla Türkiye Şampiyonası şeklinde organizasyon yapmak istiyoruz. Bakalım neredeyiz, ne yapmışız? Karşımıza çıkanı da test etmiş olacağız."

Çimen, gittikleri illerde 50-100 arasında tenis masası dağıttıklarını bildirdi.

"Kimine 100 masa, bazılarına 80 masa verildi. Bunun animasyonu, lansmanı var. Tişörtler, şapkalar dağıtıyoruz. Deprem bölgelerinde boyama kitapları, oyuncaklar dağıtıldı. Yaz sezonunda dondurma dağıtıldı."

Amaçlarının masa tenisini tabana yaymak olduğuna dikkati çeken Çimen, bu hedefle çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.