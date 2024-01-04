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Spor
AA 04.01.2024 11:43

Voleybolda ikinci yarı başlıyor

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci yarı mücadelesi başlıyor.

Voleybolda ikinci yarı başlıyor
[Fotograf: AA]

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci devrenin ilk servisi, yarın Ankara'da oynanacak Karayolları-VakıfBank karşılaşmasında atılacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci yarısının ilk hafta karşılaşmaları ise 6-7 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. haftanın programları şöyle:

Sultanlar Ligi

5 Ocak Cuma:

14.00 Karayolları-VakıfBank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

6 Ocak Cumartesi:

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (İstanbul Eczacıbaşı)

7 Ocak Pazar:

13.00 Beşiktaş Ayos-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 Kuzeyboru-PTT (Aksaray)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Aydın Mimar Sinan)

16.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Çukurova Belediyespor (Antalya Süleyman Evcilmen)

Efeler Ligi

6 Ocak Cumartesi:

13.00 TÜRŞAD-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Antalya Alanya Atatürk)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Bigadiç Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)

16.00 Spor Toto-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

7 Ocak Pazar:

16.00 Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)

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