Kulüplerde mali şeffaflığı hedefleyen yeni spor yasası için mesai devam ediyor. AK Parti kurmayları, kulüp başkanlarını, Kulüpler Birliği ve Bankalar Birliği'ni dinledi.

Nihat Özdemir'in önerileri dinlendi

Son olarak, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görüş ve önerilerini aldı. Özdemir, yeni yasaya destek verdiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çerçeve bir metin hazırlayacak. Çalışmalar bu taslak üzerinden devam edecek. Yasa teklifinin iki ana başlığı, kulüplerin borçları ve menajerlik sistemi olacak.

Kulüp borçlarına neşter vurulacak

4 büyük kulübün toplam borcu 26 milyar lirayı bulmuş durumda. Devasa borç sorununa neşter vuracak farklı formüller gündemde.

Kulüp başkanları kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu olacak. Borçlanma sınırlandırılacak, bir önceki yılın bütçesinin yüzde 10’unu geçemeyecek.

Ayrıca borçlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüp başkanlarına para ve hapis cezası gibi bir dizi yaptırım uygulanması da gündemde.

Sözleşmeler noter tasdikli olacak ve bakanlığa bildirilecek

Yeni spor yasası ile menajerlik sisteminde de köklü değişiklikler yapılacak. Kayıtdışılığı önlemek için, sözleşmelerin noter tasdikli olması ve bakanlığa bildirilmesi zorunlu hale getirilecek.

Hem açık hem de gizli sözleşme yapan futbolculara, bir süre sportif faaliyetten men cezası verilmesi de öneriler arasında.

Spor yasası teklifi bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e sunulacak

Spor yasasıyla ilgili çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Teklifin yeni yılda Meclis'e sunulacak ilk düzenleme olması planlanıyor.