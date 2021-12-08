Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Grubunda çıktığı 5 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 11 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. İtalyan ekibi ise iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

Puan alması durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek

Galatasaray, rakibi karşısında yarın puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.

Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak.

İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offta mücadele edecek.

Cicaldau forma giyemeyecek

Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Lazio maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lazio maçında görev yapamayacak.

Fatih Terim'in durumu bugün netleşecek

Galatasaray'da yaşadığı mide bağırsak sistemi sorunu nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören teknik direktör Fatih Terim'in durumu bugün netleşecek.

Hastaneden dün akşam taburcu edilen tecrübeli teknik adamın, Lazio maçının kafilesinde yer alıp almayacağına sağlık heyetiyle yapılacak görüşmelerin ardından karar verilecek.

Puan durumu

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu E Grubu'nda 6. maçlar öncesi puan durumu şöyle: