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Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemiHaber Giriş:
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.
[Fotoğraf: Yeni Malatyaspor Kulübü]
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kemal Özdeş'in resmi sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ KEMAL ÖZDEŞ OLDU— BtcTurk Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 23, 2020
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır.
Büyük camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/z82btDIXTK
Kaynak: AA