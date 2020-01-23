Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kemal Özdeş'in resmi sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ KEMAL ÖZDEŞ OLDU

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır.

Büyük camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/z82btDIXTK — BtcTurk Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 23, 2020

Kaynak: AA