Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'da 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 3 yardımcı antrenör koronavirüse yakalandı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına koronavirüs (Covid-19) testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde teknik heyetimizden 3 yardımcı antrenörümüzün testi pozitif sonuçlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan yardımcı antrenörlerimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Koronavirüs
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