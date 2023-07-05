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Spor
AA 05.07.2023 11:25

Yelken Milli Takımı Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istiyor

ILCA 4 Yelken Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan dereceyle dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yelken Milli Takımı Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istiyor
[Fotograf: AA]

Yunanistan'da 21-30 Temmuz'da düzenlenecek şampiyona öncesi Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) düzenlediği son ILCA 4 Milli Takım kampı, 12 sporcuyla Tekirdağ'da devam ediyor.

Milli yelkenciler, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde antrenör Berk Uzel ve Hasan Sal eşliğinde, Dünya Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenör Hasan Sal, şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sal, şampiyona öncesi son kampın Tekirdağ'da gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Kampımız çok iyi devam ediyor. Yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yunanistan'da şampiyonada olacak bir rüzgara yakın rüzgarlı ortamda çalışma yapıyoruz. İyi bir performans sergileyerek ilk üçte yer almak istiyoruz. Sporcularımızın ilk üçte yer alacağına inanıyoruz."

Milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz da Türkiye için kürsüde yer almak için mücadele edeceğini dile getirdi.

"Şampiyonadan 2-3 madalya ile dönmeye planlıyoruz"

Kurnaz, her zaman en iyisi olmak için gayret ettiğini belirtti.

"Şampiyona için takım olarak yüksek hedeflerimiz var. Şampiyonadaki hava şartlarını sağlaması açısından Tekirdağ'da kampımızı yapıyoruz. Orada hafif rüzgar eseceği için buranın havası oraya yakın bir hava. Kampımız çok güzel gidiyor. Şampiyonadan 2-3 madalya ile dönmeye planlıyoruz. Deniz yaklaşık 5 saat çalışma yapıyoruz. Karada da kondisyon antrenmanları yapıyoruz. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmuştum, Dünya Şampiyonası'nda da derece almak istiyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Ülkemizi temsil edecek olmak güzel bir duygu"

Milli sporcu Aras Aktaş ise şampiyonada kürsüde yer almak istediğini belirtti.  Aktaş, şampiyona öncesi son kampı en iyi şekilde değerlendirdiklerini vurguladı.

"Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi temsil edecek olmak güzel bir duygu. Orada ülkemize derece getirmek için elimizden geleni yapacağız."

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