Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, federasyonun çatısı altında yağlı, karakucak, aba, kuşak ve şalvar güreşlerinin yer aldığını belirtti.

Türkiş, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın Bursa'da düzenlendiğini hatırlattı.

"Dünya Göçebe Oyunları bizim açımızdan hakikaten bir starttı, ilkti. Göçebe Oyunları ile uluslararası arenaya güreşlerimizi, güreşçilerimizi tanıtmış olduk. Güreşçilerimize milli takım adına yarışma imkanı sağladık. Kültürümüzü, ritüellerimizi bütün dünyaya tanıtma anlamında da çok önemliydi."

Geleneksel güreşler arasında en popüler branşın yağlı güreş olduğuna işaret eden Türkiş, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nın yenilenme süreciyle ilgili soruya yantı verdi.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın doğrudan ilgili olduğu bir alan. Tabii ki federasyonlar da dolaylı olarak işin içinde. Sarayiçi Er Meydanı'nın güzel, bizi mutlu eden geleneksel hali var ancak fiziki anlamda, teknik imkanlar açısından tabii ki çağın şartlarına uyum sağlayamadığı da bir gerçek. Bu nedenle günümüz koşullarıyla uyumlu hale gelmesi için daha modern, düzgün hale getirilmesi için bir gayret var. Bakanlığımızın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Genel müdürlüğümüzün aslında projeleri bile hazır. Yerel idareyle gerekli irtibat da sağlanmış durumda. Buranın tarihi bir yapısının olması, belli bir seviyede sit alanı niteliğini taşıması, inşaat aşamasının farklı bir sürecin içerisinden geçmesine neden oluyor. Uzun süredir bu inşaatın yapılamamasının, projenin ağır aksak yürümesinin ana sebebi maalesef Anıtlar Kurulu ile yaşanan hukuki prosedürler. Prosedür aşılmadan inşaatın faaliyete geçmesi mümkün değil. Er meydanının hem gelenekten kopmayan hem de günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilir hale gelmesi inşallah sağlanacaktır. "

Yağlı güreşte heyecanı artıracak düzenlemeler geliyor

İbrahim Türkiş, yağlı güreşte heyecanı artırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

"Balıkesir'de 2-4 Aralık tarihlerinde ilk Yağlı Güreş Çalıştayı'nı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl belli sayıda güreşçimizden oluşan grand prix, lig düzenlemeyi istiyoruz. Yağlı güreş açısından sezon boyunca sürecek bir lig oluşturarak, heyecanın artırılmasını arzuluyoruz. Bunun detaylarını çalıştayda bütün paydaşlarımızla paylaşacağız ve tartışacağız. Şunu karıştırmamak lazım, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin galibi yine Türkiye'nin başpehlivanı olacak. Düzenleyeceğimiz ligin şampiyonu, sadece grand prix şampiyonu olmuş olacak."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş]

Yağlı güreşte Kırkpınar, Elmalı ve Kurtdereli'nin dışında heyecanın oldukça azaldığı yönünde güreşseverlerin eleştirilerini kendilerine ilettiğini aktaran Türkiş, sezonun başından sonuna kadar bu heyecanı yayacak formülleri düşündüklerini, bunları çalıştayda paylaşacaklarını kaydetti.

Türkiş, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başarılı bir şekilde Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlendiğini belirtti.

"Kırkpınar sevilerek çok büyük keyifle zaten takip ediliyor. Gayet düzgün bir şekilde devam ettirildiğini düşünüyorum. Bizce Kırkpınar'ı en çok zorlayan unsur, katılım sayısının anormal artması. Her yıl yüzde 20-25 oranında artan katılım görüyoruz. Son Kırkpınar'da 2 bin 300 civarında güreşçi vardı. İlk gün ritüeller gerçekleştirilir, güreş çok fazla olmazdı ama bu yıl geç saate kadar güreş yapıldı. Cumartesi de yine kalabalık çok fazlaydı. Gerçekten organizasyonu çok zorladı. Burada sürdürülebilir olmaktan uzaklaşan bir yapı bulunduğunu görmek lazım. Ne yapılması gerekiyor, hep birlikte değerlendirmek lazım. Yeni federasyon olarak kurulduğumuz günden itibaren yağlı güreş branşı bizim çatımız altında statüde onaylandı. Ancak kurumsal yapısını henüz tamamlamayan federasyon olduğumuz için 'Bu aşamada Türkiye Güreş Federasyonunun bu organizasyonu yapması çok daha sağlıklı olur.' dedik. Çünkü Tarihi Kırkpınar deneme yapılacak bir yer değil. Bu seneki yetkimizi gönüllü olarak devrettik. Onlar da başarıyla bu görevi ifa ettiler. Edirne Belediyesi de üzerine düşeni yaptı. Ancak dediğim gibi anormal güreşçi sayısı var. Bir noktada izlenebilir olmaktan çıkmaya başladı. Kadraja bazen birkaç güreşin birden girdiğini, ekran başında bile izlenebilme zorluğunun yaşandığını bu sene gördük. Kırkpınar'da her yıl artan anormal katılım sayısının farkındayız. Bu konuda cesur adımlar atma ihtiyacımız var."

Türkiş, Kırkpınar'a katılım kriterlerini tartışacaklarını söyledi.

"Bir şeyi daha güzel hale getireceksek, sürdürülebilir kılacaksak, belki de tenis turnuvalarında olan ön elemeler gibi bir sistem tartışılacak. Belki grand prix sonuçlarında elde edilecek neticeler tartışılacak, belki başka formüller bulacağız. Aklımda tabii ki formül var ama çalıştaya saklamak istiyorum. Oradaki arkadaşların da görüşleri bizim için çok önemli. Benzer yoğunluk Elmalı ve Kurtdereli güreşlerinde de var. Yoğun bir basınç var, bizim bu basıncı sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor."

"Taha ve Rıza'ya dualı çayır sonuna kadar açık"

Türkiş, bu yılki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek, finalist Mustafa Taş gibi yeni isimlerin ön plana çıkmasıyla ilgili konuştu.

"Cengizhan Şimşek kardeşimiz geçen seneden performansıyla 'Geliyorum' diyordu ama bu kadar çıkış yapacağını kimse beklemiyordu. Bu branşta yağ faktörü en formda güreşçiyi bile ters düşürebilecek bir unsur. Bu yüzden de güzel zaten. Bu yıl genç kardeşlerimiz çok güzel çıkış yaptı. Bunda bazı favori güreşçilerin yaşadığı sakatlıkların da etkili olduğunu düşünüyorum. Genç pehlivanlarımız 200 kilometre hızla geliyor, bu bir gerçek. Diğer popüler, çok öne çıkmış güreşçilerimiz de yaşlarının ilerlemesiyle maksimum seviyelerden aşağıya doğru iniyor. Yeni isimler gelecek ki heyecan sürekli devam etsin."

Türkiş, şampiyon milli sporcular Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'e minder güreşini bırakmadan yağlı güreşe geçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

"Çok önemli iki değerimiz, göz bebeklerimiz. Benim şahsi kanaatim, sporu tamamen bırakmadan kulvar değişikliği yapmamaları. Olimpiyat, dünya şampiyonu olmuş değerlerimiz. Şampiyon olma ihtimalleri varken, bunu sonuna kadar zorlamalılar. Bayrağımızı dalgalandırıyorlar, gurur duyuyoruz. Ancak bir gün düşünürlerse her zaman dualı çayır onlara sonuna kadar açık. Statümüz de müsaade ediyor. Her ikisi de başpehlivan olarak hemen yerlerini alabilecek durumda."