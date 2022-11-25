Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.

Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

Adana Demirspor'dan taziye mesajı

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Fatih Terim'in 91 yaşında hayatını kaybeden annesi Nuriye Terim için taziye mesajı yayımladı.

"Fatih Terim'in değerli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, Fatih Terim'e, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."