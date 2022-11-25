Basın toplantısı sonrası BBC İran muhabiri Shaimaa Khalil ile diyaloğa giren Portekizli teknik adam, "Neden Gareth Southgate'e 'Afganistan'ı ve tüm kadınları yalnız bırakan İngiltere ve ABD hakkında ne düşünüyorsun' diye sormuyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

"Siyasi sorular sormaya devam etmek adil mi?"

İranlı forvet Mehdi Taremi'ye Mahsa Emini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesini protesto edenlere bir mesaj verip vermeyeceği sorusundan rahatsız olan Queiroz, "Siyasi sorular sormaya devam etmek adil mi? Bu basın özgürlüğüdür, cevap vermemek ve konumumuza saygı duyulmasını beklemek bizim hakkımızdır." diye konuştu.

"Bir futbol turnuvasında futbola saygı gösterilmeli"

Basın toplantısına katılan Portolu yıldız Taremi ise, "Daha önce bu tür sorulara cevap vermeyeceğimi söylemiştim ama bu sefer yanıtlayacağım. Biz baskı altında değiliz. Bir futbol turnuvasında futbola saygı gösterilmeli ve futbolla ilgisi olmayan her şey bir kenara bırakılmalı." dedi.

İranlı oyuncular, İngiltere ile oynadıkları ve 6-2 yenildikleri gruptaki ilk maçlarının seremonisinde milli marşlarını söylemeyerek protestolara katılmıştı.