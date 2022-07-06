İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında şu ana kadar oynanan 4 çeyrek final maçında da benzer senaryolar gerçekleşti.

Tek erkeklerde Novak Djokovic ve Cameron Norrie beşer set, tek kadınlarda Ons Jabeur ve Tatjana Maria üçer set süren çekişmeli çeyrek final maçlarında geriye düşmelerine rağmen son 4'e kaldı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 10 numaralı seribaşı Jannik Sinner arasında unutulmayacak bir çeyrek final maçı oynandı.

Wimbledon'da 6 şampiyonluğa sahip Djokovic 2-0 geriye düştüğü maçı çevirerek yarı finale çıktı. Toplamda 21. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Sırp raket, İtalyan rakibi önünde 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-2 galip geldi.

Erkeklerin diğer çeyrek final mücadelesinde 9 numaralı seribaşı Cameron Norrie ile dünya 58 numarası David Goffin karşılaştı.

Büyük Britanyalı Norrie, iki kez geriye düştüğü ve başa baş geçen 5 setlik karşılaşmada Belçikalı tenisçiye 3-2 (3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5) üstünlük sağladı. Norrie, daha önce 3. turdan öteye gidemediği grand slam turnuvalarında adını ilk defa yarı finale yazdırarak Djokovic'in rakibi oldu.

Jabeur ve Maria ilk kez yarı finalde

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur, dünya 66 numarası Çek Marie Bouzkova önünde 1-0 geriye düştüğü maçı kazanmayı başardı.

Rakibini 3-6, 6-1 ve 6-1 biten setlerle 2-1 yenen Jabeur, kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline yükseldi.

İki Alman tenisçinin mücadele ettiği diğer çeyrek final müsabakasında ise gülen taraf, dünya klasmanının 103. basamağındaki Tatjana Maria oldu.

Bu yıla kadar grand slam turnuvalarındaki en iyi derecesi 3. tur olan Maria, 34 yaşında katıldığı Wimbledon'da kendi adına bir tarih yazdı. Tecrübeli raket, dünya 97 numarası Jule Niemeier'i 4-6, 6-2, 7-5 sona eren setlerle 2-1 mağlup etti ve yarı finalde Jabeur ile eşleşti.

Yarı finale son 4 bilet

Tek erkekler ve kadınlarda kalan 4 yarı finalist, bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.

Kadınlarda iki kez grand slam şampiyonu Rumen Simona Halep (16) ile ABD'li Amanda Anisimova (20), Kazak Elena Rybakina (17) ile Avustralyalı Ajla Tomljanovic çeyrek finalde karşılaşacak.

Erkeklerde günün öne çıkan çeyrek final mücadelesinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal (2), ABD'li Taylor Fritz (11) ile korta çıkacak. Diğer maçta ise Avustralyalı Nick Kyrgios ile Şilili Cristian Garin mücadele edecek.