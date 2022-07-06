Milli sporcu Ali Peker gülle atmada altın madalya kazandı
İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Peker, erkekler gülle atmada altın madalya kazandı.
Batı Kudüs'te yer alan Givat Ram Atletizm Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde erkekler gülle atmada final müsabakaları yapıldı.
Ali Peker, 21,03'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Ali, 18 yaş altı kategorisinde ise dünyada yılın en iyi derecesine imza attı. Milli sporcu, 20,76 ile elinde bulundurduğu Türkiye rekorunu da 21,03'e çıkarmayı başardı.
Türkiye'ye organizasyonda ilk madalyasını kazandıran Ali Peker, çok gururlu olduğunu belirtti.
"21,03'lük derecemle Türkiye rekorunu yeniden kırdım. Darısı 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na. Çok mutluyum. Çok iyi hissediyorum. Güzel bir duygu."
Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda Ali Peker gülle atma kategorisinde 21.03'lük derecesiyle kendisine ait 20.76'lık Türkiye U18 rekorunu yenileyerek, altın madalya kazandı.— Türkiye Atletizm Fed (@AtletizmTAF) July 6, 2022
Ali Peker, bu atışıyla yaş grubunda dünya listesinde de 1 numaraya çıktı!
Tebrikler Ali! pic.twitter.com/aZE21clIHo
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