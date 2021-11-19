Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Galatasaray derbisinin kadrosunu netleştirmeye çalışıyor.

Derbide sahaya yansıtacağı sistemi merak edilen Portekizli teknik adamın birkaç seçeneği bulunuyor. Antrenmanlarda 3-4-3'ün yanı sıra 4-2-3-1'i de deneyen Pereira, özellikle 3-5-2 dizilimi üzerinde duruyor.

Maça kalede Berke ile başlayacak Pereira, defans hattını Min Jae Kim, Szalai ve Tisserand ile kurmayı düşünüyor.

Deneyimli teknik adam, Mesut Özil'i 5’li orta sahanın merkezine koyarak kanatlara göre daha alışkın olacağı bir mevkide kullanmayı planlıyor.

Vitor Pereira, Mesut’un arkasında da Mert Hakan Yandaş ile Sosa'ya görev verecek.

Kenarlarda, cezası biten Osayi-Samuel'in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu'nun şans bulmasına kesin gözle bakılıyor.

İleri uçta milli ara boyunca çalışabildiği iki futbolcudan faydalanmayı hedefleyen Pereira’nın, Berisha ve İrfan Can'a öncelik vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de, sakatlıkları bulunan Altay ve Valencia derbide forma giyemeyecek. Luiz Gustavo’nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak.