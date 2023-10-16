Vincenzo Montella: Büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyorum

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda topladığı 16 puanla elemelerin bitmesine 1 maç kala Almanya'da gerçekleştirilecek finallere katılım hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyorum"

A Milli Takım'ın başında çıktığı ilk maçta Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0, ardından da Letonya'yı Konya'da 4-0 mağlup eden Vincenzo Montella, paylaşımında Türkiye'yi, Avrupa şampiyonası finallerine götüren ilk yabancı teknik direktör olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını ifade etti.

İtalyan çalıştırıcı, milli takımda mücadele eden tüm oyuncuları tebrik ettiğini belirtti.

"Tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine 1954 yılında İtalyan teknik adam Sandro Puppo yönetiminde katılan Türkiye Milli Futbol Takımı’nı, Avrupa şampiyonası finallerine götüren ilk yabancı teknik direktör olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyorum. Kalitelerinden emin olduğumuz ve kendilerine güvendiğimiz oyuncularımızın Hırvatistan ve Letonya karşılaşmalarında sergiledikleri tutkulu ve azimli mücadelenin ardından Türkiye’yi 2024 Avrupa Şampiyonası’na taşıdıkları için onları gönülden tebrik ediyorum."

"Sevgili Türk halkı, milli futbolcularımızın potansiyelinden asla şüphe etmeyiniz"

Montella, milli futbolcuların, Türk halkına daha büyük sevinçler yaşatacaklarına emin olduğunu aktardı.

"Sevgili Türk halkı, milli futbolcularımızın potansiyelinden asla şüphe etmeyiniz. Ben ve ekibim yalnızca onların becerilerini en iyi şekilde kullanmaları için uğraş verdik. Bizlere daha büyük sevinçler yaşatacaklarından eminim. Bize dün akşam verdikleri itici güçle Konya’daki zafer gecemize katkı sağlayan taraftarlarımıza da sevgilerimi sunuyorum. Son olarak, hazırlık dönemindeki özverili çalışmaları için teknik ekibime, kamp ortamını en iyi şekilde yürüten milli takım personeline ve destekleri için TFF yönetimine teşekkür ediyorum."

İtalyan basını, Türkiye ve Montella'ya geniş yer verdi

İtalya basını, kırmızı-beyazlıların İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'nın kısa sürede iyi işler yaptığı ve taraftarların sevgilisi haline geldiği vurgulandı.

Corriere dello Sport, "Vincenzo Montella'nın Türk milli takımı macerası henüz kısa süre önce başladı ancak teknik direktör şimdiden Türkiye'de gerçek bir örnek haline geldi. Montella, Türk milli takımını Avrupa Şampiyonası'na götürmeyi başaran ilk yabancı teknik direktör oldu. Türkiye'deki taraftarlar ve oyuncular şimdiden ona deli oluyor." diye yazarken, La Gazzetta dello Sport da, "Vincenzo Montella’nın Türkiyesi iyi başladı, çok çabaladı ve finalde şov yaptı." cümlelerine yer verdi.

Goal internet sitesi ise İtalya yayınında, “Montella, Türkiye'yi iki maçta Avrupa Şampiyonası'na taşıdı: Euro 2024'te ilk İtalyan” başlığıyla, "Montella, Türkiye'ye damgasını vurmak ve 2022 Dünya Kupası'nı kaçırdıktan sonra onları önemli bir turnuvaya sokmak için doğru zamanda geldi." ifadelerini kullandı.

Fanpage haber sitesi de, "Montella Türkiye’de tarih yazdı. Vincenzo Montella'nın Türkiye'de örnek haline gelmesi kısa sürdü. Eski forvet, Türk milli takımının başındaki sadece iki maç sonrası ülkenin spor tarihindeki yerini aldı. Avrupa şampiyonasına katılma hakkını elde eden ilk yabancı teknik direktör oldu. Oyuncular ve taraftarlar onun için tam anlamıyla deli oluyorlar." yorumunu yaptı.