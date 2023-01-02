Vila Belmiro Stadyumu Pele'nin cenaze töreni için hazırlanıyor
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni, 3 Ocak Salı günü kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenlenecek.
Santos Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Pele'nin cenaze töreni Sao Paulo eyaletine 80 kilometre uzaklıktaki Santos kentindeki Urbano Caldeira Stadyumu'nda yapılacak.
Törenin detaylarına ilişkin Brezilya basınında çıkan haberlerde, stadyumdaki törenin ardından Pele'nin cenazesi kortej eşliğinde halkın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Bakan Çavuşoğlu da cenaze törenine katılacak
Öte yandan Pele'nin cenazesinin Kanal 6 bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes'in evine de götürüleceği bilgisi paylaşıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Brezilyalı efsane futbolcu Pele için yapılacak cenaze törenine katılacak.
Pele, Santos'taki Memorial Necropolis Ecumenica Mezarlığında aile bireylerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
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