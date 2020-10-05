Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde, daha önce pozitif olan sporcularımız ile teknik ekip üyelerimizin sonuçları negatif çıkmıştır. Kulübümüzde pozitif vaka bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

VakıfBank'ta daha önce 7 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı duyurulmuştu.