Haber Giriş: Kaynak: AA
VakıfBank'ta pozitif vaka kalmadı
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda yapılan son koronavirüs testleri negatif sonuçlanırken, ekipte pozitif vaka kalmadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde, daha önce pozitif olan sporcularımız ile teknik ekip üyelerimizin sonuçları negatif çıkmıştır. Kulübümüzde pozitif vaka bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
VakıfBank'ta daha önce 7 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı duyurulmuştu.
Etiketler: VakıfBank Kadın Voleybol Takımı koronavirüsSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 21:45
Son Haberler
- 22:51
- 23:01
- 22:35
- 22:22
- 22:12
Sıradaki Haber
İtalya Serie A'da transfer döneminin son günü yoğun geçiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz