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Galatasaray Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı
Galatasaray Kulübü, 20 yaşındaki genç oyuncusu Atalay Babacan'ı TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın geçici transferi konusunda Adanaspor ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan’ın geçici transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/8O0Bj7ei1I— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 5, 2020
Etiketler: Galatasaray Atalay Babacan adanaspor transferSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 21:15
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