VakıfBank'ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Jedinstvo Stara Pazova

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde yarın Jedinstvo Stara Pazova ile sahasında karşı karşıya gelecek. VakıfBank Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Sarı-siyahlılar, A Grubu'ndaki ilk 3 maçından 2 galibiyet çıkarttı.

"Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Son CEV Şampiyonlar Ligi maçımızda, taraftarlarımızın önünde istediğimiz kadar iyi oynayamadık. Pazova’ya karşı yeniden taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onlara VakıfBank’ın neler yapabileceğini göstermek için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

Gruptaki hedeflerimiz için önemli bir mücadele

VakıfBank forması giyen libero Ayça Aykaç ise "Evimizdeki 3'üncü CEV Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyoruz. Gruptaki hedeflerimiz için önemli bir mücadele. Maça takım olarak iyi hazırlandık. Seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.