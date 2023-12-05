Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final fikstürü belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde ilk maçların programı şöyle:
16 Aralık Cumartesi:
14.00 Beykoz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)
14.00 Beşiktaş Safi Çimento-Rize Belediyespor (Süleyman Seba)
14.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)
18 Aralık Pazartesi:
13.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
Çeyrek finalde rövanş maçları ise şu tarihte yapılacak:
17 Aralık Pazar:
14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Haldun Alagaş)
23 Aralık Cumartesi:
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Serdivan)
14.00 Rize Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Yenişehir)
25 Aralık Pazartesi:
15.30 Nilüfer Belediyespor-Spor Toto (Üçevler Spor Tesisi)
Eleme usulü iki maç üzerinden oynanacak çeyrek final aşamasının ardından bir üst tura çıkan takımlar dörtlü finalde karşılaşacak.