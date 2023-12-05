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Spor
DHA 05.12.2023 16:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nün 35. başkanı seçilen Hasan Arat'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a tebrik
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Hasan Arat’a tebrik telgrafı gönderdi.

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim."


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Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Beşiktaş Hasan Arat
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