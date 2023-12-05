Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Hasan Arat’a tebrik telgrafı gönderdi.
"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan Başkanımız Sayın Hasan Arat’a Tebrik Telgrafı— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 5, 2023
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kulübümüzün 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Beşiktaşımızın 35. Başkanı seçilen… pic.twitter.com/eQBqdoill5