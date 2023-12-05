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Spor
AA 05.12.2023 15:43

Fatih Karagümrük kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda VavaCars Fatih Karagümrük, Belediye Derincespor'u 3-1 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi.

Fatih Karagümrük kupada turladı
[Fotograf: AA]

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Fatih Karagümrük, Belediye Derincespor’u konuk etti.

Kırmızı-siyahlılar, 19. dakikada Ibrahim Dresevic ve 37. dakikada Furkan Şeker’in kendi kalesine attığı golle mücadelenin ilk yarısı 2-0 öne kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Serdar Dursun’un 49. dakikasında attığı golle birlikte İstanbul ekibi farklı 3’e çıkardı.

63. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Okan Baydemir, Belediye Derincespor’un tek golünü kaydetti.

Bu gol skoru tayin ederken, Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur’a ismini yazdıran takım oldu.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 19. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına ortalanan topu penaltı noktası civarında solda Dresevic kontrol etti. Bu oyuncunun arka direğe yerden plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0.

GOL - 37. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Paoletti'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan içeriye yerden sert ortasına ayak koyan Furkan Şeker, topu kendi filelerine gönderdi. 2-0.

41. dakikada Lasagna'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İlk yarı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

GOL - 49. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru 3-0'a getirdi. Ön alanda yapılan baskıda kazanılan top, son olarak ceza sahası içinde Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla vuruşunda top filelerle buluştu. 3-0.

62. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Soldan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Okan Baydemir, Kerem Atakan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 63. dakikada penaltı için topun başına geçen Okan Baydemir'in şutunda top ağlara gitti. 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve VavaCars Fatih Karagümrük sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Yusuf Susuz, Onur Gülter

VavaCars Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Nazım Sangare, Dresevic, Salih Dursun (Dk. 60 Levent Mercan), Emir Tintiş, Rohden (Dk. 60 Samed Onur), Sturaro (Dk. 76 Lawrence), Adnan Uğur (Dk. 60 Kerem Atakan Kesgin), Paoletti, Lasagna, Serdar Dursun (Dk. 76 Darri)

Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Canberk Özdemir, Alpay Çelebi, Oğuz Kocabal (Dk. 46 Murat Arda Ayhan), Furkan Şeker (Dk. 60 Okan Baydemir), Volkan Altınsoy, Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 46 Taha Aydınlı), Erdi Can Şehit (Dk. 60 Ünal Emre Durmuşhan), Alperen Pak, Hüseyin Karabey, Eren Bayraktar (Dk. 78 Ali Gündoğdu)

Goller: Dk. 19 Dresevic, Dk. 37 Furkan Şeker (Kendi kalesine), Dk. 49 Serdar Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 63 Okan Baydemir (Penaltıdan) (Belediye Derincespor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Adnan Uğur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 48 Taha Aydınlı, Dk. 53 Hüseyin Karabey, Dk. 79 Murat Arda Ayhan (Belediye Derincespor)

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