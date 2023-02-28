Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vakıfbank LKS Commercecon'u konuk edecek
[Fotograf: AA]
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında 1 Mart Çarşamba günü Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u konuk edecek.
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Polonya'nın Lodz kentinde oynanan ilk maçta, Vakıfbank rakibini 25-22, 25-12 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek final için avantaj sağladı.
Turu geçen ekip, çeyrek finalde İtalyan ekibi Vero Volley'in rakibi olacak.
Etiketler: Voleybol Avrupa Kupaları
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