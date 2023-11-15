Vakıfbank CEV'de 2'de 2 yaptı

Sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla gruptaki ikinci maçını da set vermeden kazandı. Sırbistan temsilcisi ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Jedinstvo: Nedeljkovic, Sucurovic, Marija Miljevic, Vajagic, Osmajic, Tamara Miljevic (Punisic, Medved, Vvetkovic, Lakicevic)

VakıfBank: Van Aalen, Busa, Bahar Akbay, Karutasu, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç Altıtaş, Cansu Özbay, İdil NAz Başcan, Thompson)

Setler: 15-25, 17-25, 14-25

Süre: 72 dakika (25, 25, 22)

Salon: Poslovni

Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Bruno Muha (Hırvatistan)