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Spor
DHA 15.11.2023 21:41

Ali Cengiz’in dünya şampiyonluğuna UWW ortak çıkardı

Dünya Güreş Birliği (UWW) Yönetim Kurulu, Dünya Güreşinde hiç görülmemiş bir karara imza attı. Dünya Şampiyonası’nda 87 kiloda finalde karşılaşan Ali Cengiz ve Macar David Losonczi’yi birlikte şampiyon ilan ettiler.

Ali Cengiz’in dünya şampiyonluğuna UWW ortak çıkardı
[Fotograf: DHA]

Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’ta Eylül ayında yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilo final müsabakasında Macar David Losonczi ile karşılaştı ve maçı 8-7 kazanarak dünya şampiyonu olmuştu.

Ancak Macar Federasyonu Dünya Güreş Birliği’ne (UWW) itiraz etti. UWW Yönetim Kurulu Başkanı Nenad Laloviç’in de katıldığı toplantıda güreş tarihinde görülmemiş bir karara imza attı. UWW yönetimi yaptığı toplantıda maçın videosunu inceleyerek hakemlerin hata yaptığını ve bu nedenle her iki sporcuyu da dünya şampiyonu ilan ettiklerini kendi resmi sitesinden açıkladılar.

Güreş otoriteleri kararın skandal olduğunu vurguladı

Açıklamada yapılan inceleme sonunda, maçın hakemlerinin son saniyelerde David’in Ali Cengiz’i tuş pozisyonunda yakaladığını ve tuşu vermediklerini belirterek her iki sporcuyu da dünya şampiyonu ilan ettiler.

Güreş otoriteleri kararın skandal olduğunu ve bundan sonra yapılacak tüm madalya maçlarında aynı olayların yaşanabileceğini vurguladılar. Her maçtan sonra itiraz kapısı açıldı. Her maç sonunda hakemlerin aldığı kararlar değerlendirilecek ve yeni skandal kararlar ortaya çıkacaktır denildi. Güreş tarihinde olmayan bir karara imza atıldı denildi. 

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