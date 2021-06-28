Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları başlıyor.

Turnuvada 8 şampiyonluk kupası ile erkeklerde en başarılı tenisçisi olan İsviçreli Roger Federer ise Fransız Adrian Mannarino ile eşleşti.

Ana tablonun ayrı bölümlerinde yer alan Djokovic ve Federer, olası bir finalde karşılaşabilecek.

Djokovic, 2019'da yaklaşık 5 saat süren Wimbledon tarihinin en uzun finalinde Federer'i 3-2 yenerek şampiyon olmuştu.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, ilk turda İspanyol Carla Suarez Navarro ile mücadele edecek.

Sabalenka-Niculescu maçı TRT Spor Yıldız'da

Son şampiyon Simona Halep ile Naomi Osaka'nın turnuvadan çekilmesiyle 2 numaralı seribaşı olan Aryna Sabalenka, Rumen Monica Niculescu ile eşleşti.

Bu mücadele ise 15.00'te TRT Spor Yıldız ekranlarında olacak.

Bu arada turnuvada yer almayan İspanyol raket Rafael Nadal, daha önce Wimbledon ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildiğini açıklamıştı.