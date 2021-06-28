Galatasaray'da, transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılılar, PSV Eindhoven maçına kadar yeni isimleri kadroya katmaya çalışıyor.

Kaan Ayhan transferinde sona gelindi. İtalyan kulübü Sassuolo ile yapılacak görüşmenin ardından transfer tamamlanacak.

Galatasaray yönetimi, milli futbolcu ile daha önce yaptığı görüşmede anlaşma sağlamıştı. Kaan Ayhan’ın kiralık olarak kadroya katılacağı, yapılacak sözleşmede satın alma opsiyonun da olacak.

26 yaşındaki futbolcu birçok mevkide oynaması nedeniyle Fatih Terim’in listesinde ilk sırada yer alıyor. Kaan Ayhan, geride kalan sezonda Sassuolo’da 19 maçta 4 kez 90 dakika sahada kaldı.

Mustafa Muhammed korkuttu

Diğer yandan Galatasaray'da, Mustafa Muhammed korkuttu. Mısırlı futbolcu, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol diz ve sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edildi.

23 yaşındaki futbolcunun durumu çok ciddi değil. Mustafa Muhammed'in, 10 günlük tedavi süreci sonrası PSV Eindhoven’a karşı oynayabilecek.