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Spor
AA 15.01.2024 21:03

Umut Nayir Pendikspor'da

Fenerbahçe, forvet oyuncusu Umut Nayir'i sezon sonuna kadar Siltaş Yapı Pendikspor'a kiraladı.

Umut Nayir Pendikspor'da
[Fotograf: AA]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuya ligin kalan bölümünde başarı dilenirken şu ifadeler kullanıldı:

"Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen profesyonel futbol A takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir'in kiralık transferi konusunda Siltaş Yapı Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7'si UEFA Avrupa Konferans Ligi, 6'sı da Süper Lig olmak üzere 13 karşılaşmaya çıkan Umut Nayir, 164 dakika sahada kaldı, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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