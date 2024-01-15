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Spor
DHA 15.01.2024 19:45

Vincenzo Montella Beşiktaş idmanını takip etti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Vincenzo Montella Beşiktaş idmanını takip etti
[Fotograf: DHA]

İdmanı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella kenardan takip etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Vincenzo Montella da kenardan izledi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda yarın saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor ile karşılaşacak.

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