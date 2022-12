Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren İstanbul temsilcisinin 37 yaşındaki kalecisi, açıklamada bulundu.

Serkan, uzun süreli sakatlığını atlattığını ve çalışmalara geçtiğimiz hafta Ümraniye'de başladığını belirtti.

Antalya'da çalışmanın her zaman güzel koşullarda gerçekleştiğini ifade eden tecrübeli eldiven, ligde geride kalan bölüm için konuştu.

"Sezona kötü başladık, bunda birçok etken vardı. Fikstür dezavantajımız vardı, kendi sahamızda hiç oynayamadık. İlk oynadığımız haftayı şu an hatırlayamıyorum ama Karagümrük maçıydı sanırım. Onda da iyi başladığımız maçı kötü bitirdik. Bakalım inşallah sonuna iyi girdiğimiz artık devre arası diyorum buna ikinci yarısına da iyi başlamak istiyoruz. Bunu başarabilecek gücümüz var mı yok mu bunu göreceğiz."

Serkan, ligde son 2 maçından 4 puanla ayrılan ve bu süreçte ilk galibiyetini elde eden takımı için verilen aranın avantaj ya da dezavantaj olup olmayacağını lig başladığında göreceklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Ligde hiçbir maç kolay değil"

Serkan Kırıntılı, ligde hiçbir maçın kolay geçmediğini dile getirdi. Serkan, aranın ardından Medipol Başakşehir ile çok zor bir maç oynayacaklarını vurguladı.

"Medipol Başakşehir'in gücü ortada. Şu an puan sıralamasındaki konumu da belli. Her ne kadar son maçta kötü sonuç alsa da bu onlar için çok önemli değil. Kasımpaşa ile deplasmandaki kupa maçı da çok zor maç. Tabi bu ligde hiçbir maç kolay değil özellikle de kupalarda. İnşallah hem kupada hem de özellikle ligde iyi sonuçlar alıp bulunduğumuz yerden bir an önce çıkmanın hedefindeyiz. Başka bir düşüncemiz yok."

[Fotoğraf: AA]

"Oyunu neticeye dökmeliyiz"

Serkan Kırıntılı, oynadıkları oyunu puana çeviremediklerini aktardı. Serkan, lige fikstür dezavantajıyla başladıklarını ancak deplasmandaki Fenerbahçe beraberliğiyle bunu avantaja çevirdiklerini anlattı.

"Fenerbahçe deplasmanında güzel bir oyun ortaya koyduk. Çok güçlü bir takıma karşı direnç gösterdik, karşılık verdik. Sonrasında çok iyi oynadığımız bir Antalyaspor maçı vardı. Neredeyse hiç pozisyon vermeden mağlup olduğumuz bir maç. Bunların ardı arkası kesilmeyince puan sırasındaki yerimiz kaçınılmaz oldu. İnşallah en azından o oyunları oynayıp neticeye dökebilirsek belki de konumumuz çok farklı olacaktır."

[Fotoğraf: AA]

Serkan, sahalarına kavuştuklarını da ifade etti.

"Şu ana kadar Ümraniye'de ben oynamadım ama oranın atmosferi bambaşka. Geride kalan süreçte deplasmanda çok iyi maçlarımız oldu. Çok iyi oynadığımız maçlarımızda puanlar kaybettik ama en azından iç sahada kolay kaybetmeyecek bir Ümraniyespor izleteceğiz diye düşünüyorum.