Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümit Milliler Belçika ve İskoçya ile Sakarya'da karşılaşacak
[Yeni Sakarya Atatürk Stadı - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Belçika ve İskoçya maçlarını Sakarya'da oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, I Grubu'nda yer alan genç millilerin, 3 Eylül'de Belçika ve 7 Eylül'de İskoçya ile oynayacağı müsabakalara Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi.
Karşılaşmaların başlama saatlerinin ilerleyen günlerde açıklanacağı aktarıldı.
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