Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Okan Kocuk, Giresunspor'a kiralandı
Galatasaray Kulübü, kaleci Okan Kocuk'un Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Okan Kocuk'un geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
Etiketler: Galatasaray Giresun Süper Lig Transfer Haberleri
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