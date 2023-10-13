Ümit Milli Takım'dan gollü siftah

4. dakikada Türkiye penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ayberk Karapo, Dolcini'nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

5. dakikada Enis Destan'ın sağ köşeye yerden yaptığı penaltı vuruşunda top kaleciden döndü. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Enis'in yerden kayarak yaptığı vuruşta top kaleci Amici'nin solundan ağlarla buluştu: 1-0

37. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bartuğ Elmaz'ın ceza sahasına doğru ortasında ön direkte topa yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda, top yakın köşeden ağlarla buluştu: 2-0

İlk yarı, Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

80. dakikada Türkiye, farkı 3'e çıkardı. Cihan Çanak'ın pasında ceza sahasına giren Erencan Yardımcı penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Amici'nin sağından ağlarla buluşturdu: 3-0

82. dakikada Türkiye, 4 farklı üstünlük yakaladı. Kazımcan Karataş'ın ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert vuruşunda kaleciden dönen ve savunmanın uzaklaştıramadığı pozisyonda Erencan Yardımcı'nın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Amici'nin solundan ağlara gitti: 4-0

87. dakikada Türkiye, farkı 5'e çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Baltacı'nın sağa doğru pasında Erencan Yardımcı, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0

Karşılaşma, Türkiye'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Türkiye grupta ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltirken, San Marino ise dördüncü maçında henüz puanla tanışamadı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Viktor Shimusik, Sergei Kosovets, Anton Gusev (Belarus)

Türkiye: Emre Bilgin, Ayberk Karapo, Serdar Saatçı, Ravil Tagir (Dk. 72 Metehan Baltacı), Kazımcan Karataş, Bartuğ Elmaz (Dk. 78 Yunus Emre Konak), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 78 Aksel Baran Potur), Demir Ege Tıknaz (Dk. 62 Erencan Yardımcı), Cihan Çanak, Emircan Gürlük, Enis Destan (Dk. 62 Cem Türkmen)

San Marino: Amici, Giocondi, Giambalvo, Mattia Sancisi, Guidi (Dk. 69 Marco Pasolini), Dolcini (Dk. 46 Rastelli), Nicolo Sancisi (Dk. 85 Renzi), Filippo Pasolini (Dk. 69 Gasperoni), Contadini, Zannoni, D'Addario (Dk. 86 Pasquinelli)

Goller: Dk. 5 ve 37 Enis Destan, Dk. 80, 82 ve Dk. 87 Erencan Yardımcı (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 44 Ravil Tagir, Dk. 45+3 Enis Destan (Türkiye), Dk. 45+3 Giambalvo, Dk. 49 Giocondi, Dk. 89 Contadini, Dk. 90+3 Rastelli (San Marino)