Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümit Karan koronavirüse yakalandı
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan ve 1 futbolcu koronavirüse yakalandı.
Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor maçı öncesinde yapılan COVID-19 testlerinin ardından teknik direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.
İzolasyona alınan Karan ve futbolcunun tedavilerine başlandı.
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Etiketler: Koronavirüs
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