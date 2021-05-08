Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor maçı öncesinde yapılan COVID-19 testlerinin ardından teknik direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.

İzolasyona alınan Karan ve futbolcunun tedavilerine başlandı.