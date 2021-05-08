Pınar Karşıyaka ile İspanyol Hereda San Pablo Burgos arasındaki final müsabakası saat 19.00'da Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki Nagorny Spor Salonu'nda oynanacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, 8'li final organizasyonunda Çekya'dan ERA Nymburk'un ardından İspanyol Casademont Zaragoza'yı saf dışı bıraktı. Geçen sezon kupayı kazanan Hereda San Pablo Burgos da İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon'u ve Fransız ekibi SIG Strasbourg'u eledi.

Bu karşılaşmadan önce saat 16.00'da Casademont Zaragoza ile SIG Strasbourg üçüncülük için karşılaşacak.

İlk olarak Anadolu Efes'in Avrupa Kulüpler Kupası'nda 1992-1993'te Yunanistan'dan Aris'le karşılaştığı final karşılaşmasından bu yana Türk takımları çıktığı 13 finalden 5'inde mutlu sona ulaştı.

Geride kalan 13 finalde Anadolu Efes Koraç Kupası'nda, Beşiktaş EuroChallenge'da, Galatasaray ile Darüşşafaka ULEB Avrupa Kupası'nda ve Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nde birer kez kupaya uzandı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe ikişer defa, Banvit, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Trabzonspor ise birer kez finale yükselmelerine rağmen kupayı kazanamadı.

Avrupa'da ikinci final

Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 2012-2013 sezonunda İzmir'deki EuroChallenge Kupası Dörtlü Finali'nde finale yükselmişti.

Yeşil-kırmızılı ekip Rus ekibi Krasnye Krylia'ya yenilmişti.

Avrupa'da 238. karşılaşma

Avrupa kupalarında geride kalan 237 karşılaşmada 129 galibiyet, 106 yenilgi ve 2 beraberlik alan Pınar Karşıyaka, 18 bin 905 sayı atarken, potasında 18 bin 307 sayı gördü.

İspanyol takımlarıyla daha önce 13 maç oynayan Pınar Karşıyaka bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 6 yenilgi aldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 5. kupa sahibini bulacak

2016-2017'den beri oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Tenerife (İspanya), AEK (Yunanistan), Virtus Bologna (İtalya) ve geçen yıl da Hereda San Pablo Burgos (İspanya) birinciliğe ulaştı. Bu sezona kadar Tenerife ve AEK'nin ikişer kez finale yükseldiği organizasyonda Banvit, Monaco (Fransa) ve Virtus Bologna da birer kez finalde oynadı.

Bu senenin finalistlerinden Hereda San Pablo Burgos üst üste ikinci finaline çıkarken, Pınar Karşıyaka ilk kez finalde yer alacak.

Pınar Karşıyaka'nın başarılı oyuncuları Amath M'Baye ile Tony Taylor, 2018-2019'da Virtus Bologna ile kupayı kazandı.

Türk takımlarının bugüne kadar oynadığı finallerde aldığı sonuçlar şöyle: