Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Erkan Özdamar'ın 22-28 Mart'ta İspanya'da düzenlenecek Grup 3, Atilla Karaoğlan'ın ise aynı tarihlerde Almanya'da organize edilecek Grup 2 maçlarında düdük çalacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımcı hakemler Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Emin Tuğral'ın da grup karşılaşmalarında görev yapacağı aktarıldı.