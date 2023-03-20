Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA'dan Türk hakemlere görev
FIFA kokartlı Türk hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup müsabakalarında görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Erkan Özdamar'ın 22-28 Mart'ta İspanya'da düzenlenecek Grup 3, Atilla Karaoğlan'ın ise aynı tarihlerde Almanya'da organize edilecek Grup 2 maçlarında düdük çalacağı belirtildi.
Açıklamada, yardımcı hakemler Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Emin Tuğral'ın da grup karşılaşmalarında görev yapacağı aktarıldı.
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