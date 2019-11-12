Spor
UEFA'dan Türk gözlemcilere görev12 Kasım 2019 Salı 19:51 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 19:52
Türk gözlemciler Orhan Erdemir, Murat Ilgaz ve Sabri Çelik, UEFA organizasyonlarında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Orhan Erdemir, Çekya ile San Marino arasında 14 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 4. Grup müsabakasında hakem gözlemcisi olacak.
Murat Ilgaz ise aynı gün Çekya ile Kosova takımları arasında yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Sabri Çelik de İspanya ile Malta arasında 15 Kasım Cuma günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
Kaynak: AA
Etiketler: UEFA Orhan Erdemir Murat Ilgaz Sabri Çelik