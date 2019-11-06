Spor
UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev06 Kasım 2019 Çarşamba 11:52 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 11:53
FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, Norveç ile Kuzey İrlanda arasında yarın oynanacak Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu müsabakasını yönetecek.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Stavanger kentindeki Viking Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Melis Özçiğdem'in yardımcıları, Deybet Gök ve Mürvet Yavuztürk olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini Cansu Tiryaki yapacak.
Kaynak: AA
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