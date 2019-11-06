Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-20 Ekim tarihlerinde Fransa'nın Sallanches kasabasında gerçekleştirilen Dünya Okçuluk Avrupa Kıtalararası Hakemlik Kursu'na katılan İpek Aslım, Hürcan Tarhan, Soner Yüceer, Muharrem Çakmak ve Serdar Özdemir, "uluslararası hakem" olmaya hak kazandı.

Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, Letonya, Belçika, Litvanya, Estonya, Danimarka, Norveç ve Hollanda'dan toplam 19 kişinin katıldığı kursu başarıyla tamamlayan bu 4 isim, uluslararası hakem olarak organizasyonlarda görev yapacak.

Kaynak: AA