Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
UEFA'dan ırkçı söylemde bulunan hakeme ceza
UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdi.
UEFA, Sebastian Coltescu'nun 30 Haziran 2021'e kadar hakemlikten men edildiğini ve rehabilitasyon kursuna gitmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.
Öte yandan UEFA, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya da "sportmenliğe aykırı hareketten" 1 maç ceza verdi.
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