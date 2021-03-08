Bu sezon bitime haftalar kala, Rangers'ın başında Celtic'in 9 yıllık şampiyonluk serisine son veren Steven Gerrard için Liverpool sesleri artıyor.

Şimdiye kadar 32 maçta 28 galibiyet, 4 beraberlik alan Gerrard'ın takımı 77 gol atarken kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

Geçen sezonu mumla arayan Liverpool ise bu sezon son olarak Fulham'a kaybederek 8'inci sıraya kadar geriledi ve ilk 4 şansını zora soktu.

Liverpool'un, Premier Lig tarihindeki ilk şampiyonluk kupasını kaldırmasında büyük pay sahibi olan Jürgen Klopp'un hala kredisi bulunuyor.

Ancak Alman çalıştırıcı, başarısız hissettiğinde daha önce kredisinin bitmesini beklemedi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Klopp'un ayrılması halinde B Planı oluşturmaya çalışan Liverpool'da en büyük aday Steven Gerrard.

17 yıl oynadığı Liverpool'un unutulmaz futbolcuları arasında adını yazdıran 40 yaşındaki teknik adam ise her fırsatta Kloop'un başarılarını övüyor.

Klopp da, daha önce kendisinden sonra Gerrard'ın gelmesi gerektiğini defalarca dile getirmişti.

