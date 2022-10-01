Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA'dan Galatasaray'a kutlama
UEFA, Galatasaray'ın 117. kuruluş yıl dönümünü bir mesajla kutladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "117. doğum günün kutlu olsun Galatasaray" ifadesi kullanıldı.
Mesajda, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında attığı gollerin yer aldığı 3 dakikalık video da yer aldı.
Etiketler: Galatasaray
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