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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
[Fotoğraf: AA]
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile Estonya temsilcisi Flora Tallinn arasında oynanacak maçı yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Perşembe günü Zagreb'teki Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Etiketler: UEFA Ali PalabıyıkSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 16:54
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