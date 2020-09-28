Sarı-Kırmızılı kulübün, Muslera’nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.