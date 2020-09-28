Haber Giriş: Kaynak: İHA
Muslera'nın acı günü
[Fotoğraf: İHA]
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.
Sarı-Kırmızılı kulübün, Muslera’nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Fernando MusleraSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 11:08
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