32 yaşındaki futbolcu, yönetim ve teknik ekip tarafından kadro dışı bırakıldı. Hollandalı futbolcu, Douglas ve Isımat-Mırın ile takımdan ayrı antrenmana çıkacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda 4-1 yenildikleri İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa Lens ve Umut Nayir'in takımdaki gelecekleri hakkında, "Lens ve Umut Nayir'i artık kadroda düşünmüyoruz. Ya başka takıma gidecekler ya da dışarıda kalacaklar." ifadelerini kulanmıştı.