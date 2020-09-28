Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'ta Lens kadro dışı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beşiktaş'ta takımda düşünülmeyen Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, süresiz olarak kadro dışı kaldı.
32 yaşındaki futbolcu, yönetim ve teknik ekip tarafından kadro dışı bırakıldı. Hollandalı futbolcu, Douglas ve Isımat-Mırın ile takımdan ayrı antrenmana çıkacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda 4-1 yenildikleri İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa Lens ve Umut Nayir'in takımdaki gelecekleri hakkında, "Lens ve Umut Nayir'i artık kadroda düşünmüyoruz. Ya başka takıma gidecekler ya da dışarıda kalacaklar." ifadelerini kulanmıştı.
Etiketler: kadro dışı Jeremain Lens BeşiktaşSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:18
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