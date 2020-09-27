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Fenerbahçe'den Azerbaycan'a destek
Fenerbahçe Kulübü, Ermenistan'ın saldırıda bulunduğu Azerbaycan'a destek mesajı yayımladı.
Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Bizi birbirimize bağlayan gururumuz, ay-yıldızımızdır! İki devlet bir millet! Yanındayız, desteğiniz Azerbaycan." ifadeleri kullanıldı.
Bizi birbirimize bağlayan gururumuz, Ay Yıldızımızdır!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 27, 2020
İki devlet bir millet!
Yanındayız, desteğiniz Azerbaycan!
Etiketler: Fenerbahçe Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 23:57
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