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Hidayet Türkoğlu Ermenistan'ı kınadı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.
Hidayet Türkoğlu, Twitter hesabında yer alan mesajında, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Bölgedeki barışı ve huzuru tehdit eden bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Bölgedeki barışı ve huzuru tehdit eden bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum.— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) September 27, 2020
Etiketler: Hidayet Türkoğlu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 23:55
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