UEFA ülke puanı sıralamasında hedef ilk 10

Avrupa liglerinde temsilcilerimizin aldığı başarılı sonuçlar, UEFA ülke puanına olumlu katkılar sağladı.
Son olarak, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında aldığı 3-0’lık galibiyetle Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yükselerek 11. sıraya yerleşti.
UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:
“İlk 10” Devler Ligi’nin Anahtarı
Türkiye’nin ilk 10’a girmesi halinde Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılma hakkı kazanacak.
İlk 10’a girebilmek için ise temsilcilerimizin puan kazanıp, Avusturya temsilcilerinin puan kaybetmesi gerekiyor.
Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fenerbahçe, alacakları galibiyetle ilk 10 için kapı aralayacak.
Avusturya temsilcileri Austria Wien ve Rapid Wien’in puan kaybetmesi durumunda Türkiye, ülke puanı sıralamasında 1 basamak daha yukarı çıkmış olacak.
Kritik karşılaşmalar
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu 10 Ağustos Perşembe günü ülke puanlarını etkileyecek karşılaşmalar şöyle:
20.00 Neftçi Bakü PFK - Beşiktaş
20.00 Legia Warszawa - Austria Wien
21.00 Adana Demirspor - Osijek
21.00 Fenerbahçe - Maribor
22.00 Rapid Wien - Debrecen