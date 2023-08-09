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Spor
TRT Haber 09.08.2023 22:07

UEFA ülke puanı sıralamasında hedef ilk 10

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında aldığı 3-0’lık galibiyetle Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yükselerek 11. sıraya yerleşti. 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar, ülke sıralamasını bir kez daha değiştirebilir.

UEFA ülke puanı sıralamasında hedef ilk 10

Avrupa liglerinde temsilcilerimizin aldığı başarılı sonuçlar, UEFA ülke puanına olumlu katkılar sağladı. 

Son olarak, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında aldığı 3-0’lık galibiyetle Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yükselerek 11. sıraya yerleşti. 

UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]


“İlk 10” Devler Ligi’nin Anahtarı

Türkiye’nin ilk 10’a girmesi halinde Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılma hakkı kazanacak.

İlk 10’a girebilmek için ise temsilcilerimizin puan kazanıp, Avusturya temsilcilerinin puan kaybetmesi gerekiyor.

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fenerbahçe, alacakları galibiyetle ilk 10 için kapı aralayacak.

Avusturya temsilcileri Austria Wien ve Rapid Wien’in puan kaybetmesi durumunda Türkiye, ülke puanı sıralamasında 1 basamak daha yukarı çıkmış olacak.

Kritik karşılaşmalar

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu 10 Ağustos Perşembe günü ülke puanlarını etkileyecek karşılaşmalar şöyle:

20.00 Neftçi Bakü PFK - Beşiktaş

20.00 Legia Warszawa - Austria Wien

21.00 Adana Demirspor - Osijek

21.00 Fenerbahçe - Maribor

22.00 Rapid Wien - Debrecen

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